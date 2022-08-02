Одна из версий смерти Вадатурского – целенаправленное убийство – генпрокурор Украины

"Сейчас действительно одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи", – заявил Костин.
По словам генпрокурора, в рамках расследования назначены несколько экспертиз, опрошены более 50 свидетелей.
Костин заверил, что как только у следствия появится больше данных, Офис генерального прокурора "очень быстро эту информацию обнародует, с условием того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".
Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством.
Вадатурский родился в 1947 году в Одесской области. Окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова.
С 1991 года был гендиректором аграрного предприятия "Нибулон", которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием племенного животноводства.
Украинский Forbes оценивает состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.