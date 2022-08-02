Одна из версий смерти Вадатурского – целенаправленное убийство – генпрокурор Украины

Вадатурский погиб в собственном доме в Николаеве, следствие допускает, что это был прицельный обстрел со стороны оккупантов Фото: nibulon.com

"Сейчас действительно одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи", – заявил Костин.

По словам генпрокурора, в рамках расследования назначены несколько экспертиз, опрошены более 50 свидетелей.

Костин заверил, что как только у следствия появится больше данных, Офис генерального прокурора "очень быстро эту информацию обнародует, с условием того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством.