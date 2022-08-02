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Одна из версий смерти Вадатурского – целенаправленное убийство – генпрокурор Украины

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Вадатурский погиб в собственном доме в Николаеве, следствие допускает, что это был прицельный обстрел со стороны оккупантов
Вадатурский погиб в собственном доме в Николаеве, следствие допускает, что это был прицельный обстрел со стороны оккупантов
Фото: nibulon.com

Следствие по делу о гибели в результате вражеского обстрела Николаева владельца агрокомпании "Нибулон", Героя Украины Алексея Вадатурского рассматривает среди прочих версию целенаправленного убийства. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал 1 августа в интервью в эфире единого телемарафона, которое транслировал, в частности, YouTube-канал ТСН.

"Сейчас действительно одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи", – заявил Костин.

По словам генпрокурора, в рамках расследования назначены несколько экспертиз, опрошены более 50 свидетелей.

Костин заверил, что как только у следствия появится больше данных, Офис генерального прокурора "очень быстро эту информацию обнародует, с условием того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме, их гибель подтвердили в компании "Нибулон".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством.

Контекст:

Вадатурский родился в 1947 году в Одесской области. Окончил Одесский технологический институт имени Ломоносова.

С 1991 года был гендиректором аграрного предприятия "Нибулон", которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием племенного животноводства.

Украинский Forbes оценивает состояние Вадатурского в $430 млн, в 2021 году он входил в топ-100 самых богатых украинцев.

Теги: Алексей Вадатурский
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