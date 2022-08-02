СБУ задержала жителя Николаева, который корректировал ракетные обстрелы оккупантов по городу

"В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий было разрушено несколько таких сооружений", – говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, были обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения данных.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

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