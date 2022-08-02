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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жителя Николаева, который корректировал ракетные обстрелы оккупантов по городу

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Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Николаева, который по своей инициативе собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в городе. Об этом 2 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий было разрушено несколько таких сооружений", – говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, были обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения данных.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0LQHsXWbKaUEhR2Zk6DttoN2ZAUo5XJAcjhqyo6ayCsdwtvuQf4V2NzqJs4Cnw5gCl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля мэр Александр Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время".

После ночного обстрела 1 августа в Николаеве были ранены три человека, сгорел гуманитарный склад, а также разрушен новый травмпункт.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, обыски
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