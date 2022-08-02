СБУ задержала жителя Николаева, который корректировал ракетные обстрелы оккупантов по городу

"В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий было разрушено несколько таких сооружений", – говорится в сообщении.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, были обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения данных.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
31 июля мэр Александр Сенкевич заявлял о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время".
После ночного обстрела 1 августа в Николаеве были ранены три человека, сгорел гуманитарный склад, а также разрушен новый травмпункт.