В Николаеве и Харькове прозвучали взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что в 3.55 и в 3.56 в городе было слышно два взрыва. В одном случае прилет был в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара.
Во время второго прилета пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Обошлось без жертв и пожара, только разрушения, уточнил мэр.
Также мощные взрывы прозвучали в Николаеве около 5.00, написал в Telegram мэр Александр Сенкевич. В результате попаданий в одном из районов города возник пожар, а в другом разрушен супермаркет. В настоящее время работают спасательные службы.
Николаев и Харьков – города, которые регулярно обстреливаются российскими оккупантами. Предыдущие взрывы в Николаеве звучали вечером 2 августа. По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.
В Харькове предыдущая атака была утром 2 августа. По данным Терехова, удар пришелся на остановку общественного транспорта, был ранен человек, который ждал автобуса.