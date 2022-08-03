В Николаеве и Харькове прозвучали взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил, что в 3.55 и в 3.56 в городе было слышно два взрыва. В одном случае прилет был в Холодногорском районе города. Предварительно обошлось без жертв и пожара.

Во время второго прилета пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе. Обошлось без жертв и пожара, только разрушения, уточнил мэр.

Также мощные взрывы прозвучали в Николаеве около 5.00, написал в Telegram мэр Александр Сенкевич. В результате попаданий в одном из районов города возник пожар, а в другом разрушен супермаркет. В настоящее время работают спасательные службы.