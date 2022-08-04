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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Николаев, мэр сообщил о повреждении жилых домов и пожарах

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Под обстрелы оккупантов попали два района Николаева
Под обстрелы оккупантов попали два района Николаева
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В ночь на 4 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом в Telegram сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Около 4.00 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города", – написал мэр.

По предварительной информации, повреждены жилые дома, также зафиксировано несколько пожаров.

По состоянию на 7.30 воздушная тревога с начала суток 4 августа в Николаеве объявлялась уже четыре раза.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.

В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
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