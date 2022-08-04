Утренний обстрел Николаева: разрушен заброшенный дом, повреждена пятиэтажка, пострадавших нет – ГСЧС

Одна из ракет оккупантов попала в тротуар, отметили в Николаевской ОГА Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Николаевской области 4 августа.

"Около 4.00 в результате обстрела Николаева произошло разрушение двухэтажного заброшенного здания и повреждение шести одноэтажных и одного пятиэтажного жилого дома, – говорится в сообщении. – Погибших и пострадавших нет".

В Николаевской ОГА уточнили в Facebook, что, кроме обстрела в 4.00, оккупанты нанесли удар также после 6.00.

"Под обстрелы попали два района города. По предварительной информации, повреждены жилые дома (у них выбиты окна и повреждена крыша). Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Кроме того, одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Предварительно, без жертв и пострадавших", – отмечается в сообщении.

О мощных взрывах в Николаеве утром 4 августа ранее сообщал мэр города Александр Сенкевич.

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