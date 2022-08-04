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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утренний обстрел Николаева: разрушен заброшенный дом, повреждена пятиэтажка, пострадавших нет – ГСЧС

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Одна из ракет оккупантов попала в тротуар, отметили в Николаевской ОГА
Одна из ракет оккупантов попала в тротуар, отметили в Николаевской ОГА
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В результате утреннего обстрела российскими оккупантами Николаева погибших и пострадавших предварительно нет.

Об этом сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Николаевской области 4 августа.

"Около 4.00 в результате обстрела Николаева произошло разрушение двухэтажного заброшенного здания и повреждение шести одноэтажных и одного пятиэтажного жилого дома, – говорится в сообщении. – Погибших и пострадавших нет".

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid02mwwmSMTj1pDgqZkArG2z3zAUoQLT2T95mwM3uYVMyYbjjogvefPY6Xfwsb1b84GBl

В Николаевской ОГА уточнили в Facebook, что, кроме обстрела в 4.00, оккупанты нанесли удар также после 6.00.

"Под обстрелы попали два района города. По предварительной информации, повреждены жилые дома (у них выбиты окна и повреждена крыша). Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Кроме того, одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Предварительно, без жертв и пострадавших", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid02PdUf48b53nB6Eg57G9qK8w3efah3BcKHPBJp5x9ditf31wdUdNv3hesxMHwwz4kol

О мощных взрывах в Николаеве утром 4 августа ранее сообщал мэр города Александр Сенкевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

31 июля Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса. 1 августа оккупанты снова массированно обстреляли город, в результате атаки пострадали три человека, частично разрушена и останавливает работу больница скорой помощи.

В результате обстрела утром 3 августа в Николаеве разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов.

По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.

Теги: Россия, Украина, пожар, Николаев, ГСЧС, боеприпасы, жертвы, обстрелы, госслужба, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, взрывы, разрушения, Николаевская ОГА, погибшие, российские оккупанты
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