"Били из систем С-300". Мэр показал кадры с последствиями утреннего обстрела Николаева

"Последствия утреннего обстрела. Разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов. Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали", – написал он.

Сенкевич добавил, что, по предварительным данным, по городу били из систем C-300.

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