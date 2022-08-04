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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью выпустили по Одессе ракету "Оникс", она взорвалась в воздухе – ОК "Юг"

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Ракета, выпущенная россиянами с крымского направления, не долетела до Одессы
Ракета, выпущенная россиянами с крымского направления, не долетела до Одессы
Фото: defence-ua.com

В течение ночи 4 августа враг продолжал обстрелы украинских позиций и населенных пунктов как в зоне артиллерийской досягаемости, так и с использованием береговых ракетных комплексов во временно оккупированном Крыму. Об этом 4 августа в утренней сводке в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Так, по Одесской области с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше", – сказано в сообщении.

В ОК "Юг" добавили, что Николаевская область была обстреляна реактивными системами залпового огня "Смерч", обошлось без разрушений и жертв. В Николаеве оккупанты ударили по центру города, разрушено нежилое здание, повреждены 10 частных домов и электросеть, человеческих потерь нет.

"Дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", которые были уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями", – говорится в сводке.

В море продолжают дежурить 11 кораблей и катеров российского флота, среди которых два носителя крылатых ракет с 16 "Калибрами" на борту и три больших десантных корабля.

"Развитие ситуации на южном направлении свидетельствует о вероятной активизации вражеских обстрелов и ракетных атак. Штормовая погода в море в течение нескольких дней будет способствовать срыву с креплений и дрейфу морских мин", – предупредили в ОК "Юг" жителей региона.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1421375598330103/

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область (как и всю территорию Украины) ракетами морского, воздушного и наземного базирования.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

26 июня оккупанты выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории оккупированного Крыма, обе были сбиты украинскими силами ПВО.

Контекст:

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

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