Оккупанты ночью выпустили по Одессе ракету "Оникс", она взорвалась в воздухе – ОК "Юг"

Ракета, выпущенная россиянами с крымского направления, не долетела до Одессы Фото: defence-ua.com

"Так, по Одесской области с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше", – сказано в сообщении.

В ОК "Юг" добавили, что Николаевская область была обстреляна реактивными системами залпового огня "Смерч", обошлось без разрушений и жертв. В Николаеве оккупанты ударили по центру города, разрушено нежилое здание, повреждены 10 частных домов и электросеть, человеческих потерь нет.

"Дважды в Николаевской области враг пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе "Ланцет", которые были уничтожены нашими зенитно-ракетными подразделениями", – говорится в сводке.

В море продолжают дежурить 11 кораблей и катеров российского флота, среди которых два носителя крылатых ракет с 16 "Калибрами" на борту и три больших десантных корабля.

"Развитие ситуации на южном направлении свидетельствует о вероятной активизации вражеских обстрелов и ракетных атак. Штормовая погода в море в течение нескольких дней будет способствовать срыву с креплений и дрейфу морских мин", – предупредили в ОК "Юг" жителей региона.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область (как и всю территорию Украины) ракетами морского, воздушного и наземного базирования.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. В Одесской ОВА сообщили о раненых в результате обстрела морского порта.

26 июня оккупанты выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории оккупированного Крыма, обе были сбиты украинскими силами ПВО.