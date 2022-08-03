Россия за день выпустила по Украине ракет на $100 млн – МИД

Ракета X-101 – один из самых дорогих боеприпасов, применяемых оккупантами при обстрелах Украины Фото: airwar.ru

"Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?" – написал Николенко.

Yesterday alone, Russia attacked Ukraine with missiles worth of * 100 million. Putin consigns Russia to poverty with his criminal war, instead of investing in its future. Isn’t it time for Russians to stop marching with portraits of their corrupt leader and start asking questions? — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 3, 2022

Россия 2 августа выпустила по территории Украины восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.

26 марта, когда Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет, их общая стоимость оценивалась изданием The Insider в $340 млн без учета расходов на логистику.

За выходные 25–26 июня оккупанты использовали для удара по Украине от 60 до 80 ракет разных типов. Этот "залп", по оценкам Forbes Украина, обошелся России в сумму от $150 до $220 млн.

Стоимость одной ракеты Х-101 в издании оценили в $13 млн – это самая дорогая из ракет, которые РФ применяла для ударов по Украине.