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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия за день выпустила по Украине ракет на $100 млн – МИД

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Ракета X-101 один из самых дорогих боеприпасов, применяемых оккупантами при обстрелах Украины
Ракета X-101 – один из самых дорогих боеприпасов, применяемых оккупантами при обстрелах Украины
Фото: airwar.ru

Запуск крылатых ракет по территории Украины 2 августа обошелся российским оккупантам в $100 млн, написал 3 августа в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам перестать маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?" – написал Николенко.

Россия 2 августа выпустила по территории Украины восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.

26 марта, когда Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет, их общая стоимость оценивалась изданием The Insider в $340 млн без учета расходов на логистику.

За выходные 25–26 июня оккупанты использовали для удара по Украине от 60 до 80 ракет разных типов. Этот "залп", по оценкам Forbes Украина, обошелся России в сумму от $150 до $220 млн.

Стоимость одной ракеты Х-101 в издании оценили в $13 млн – это самая дорогая из ракет, которые РФ применяла для ударов по Украине.

Контекст:

Украинские города российские оккупанты обстреливают регулярно с момента открытого вторжения РФ 24 февраля.

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет.

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