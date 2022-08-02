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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Львовской области пострадавших нет – глава ОВА

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Козицкий рассказал о последствиях ракетного удара по Львовской области
Козицкий рассказал о последствиях ракетного удара по Львовской области
Фото: Максим Козицький / Facebook

В результате ракетного удара по Львовской области пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram 2 августа глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги произошло два взрыва на территории военного объекта в Червоноградском районе. Масштабы разрушений еще устанавливают. Пострадавших во Львовской области по состоянию на данный момент нет", – заявил он.

Сегодня Козицкий сообщал, что российские войска 2 августа нанесли ракетный удар по территории Червоноградского района.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины информировало, что оккупанты запустили из района Каспийского моря восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) с применением самолетов Ту-95 (Ту-160) в направлении центральных, южных и западных областей Украины. Семь из них были сбиты, одна попала в зенитный ракетный комплекс во Львовской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские города российские оккупанты обстреливают регулярно с момента открытого вторжения 24 февраля.

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львовская область, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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