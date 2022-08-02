В результате ракетного удара по Львовской области пострадавших нет – глава ОВА

"Во время воздушной тревоги произошло два взрыва на территории военного объекта в Червоноградском районе. Масштабы разрушений еще устанавливают. Пострадавших во Львовской области по состоянию на данный момент нет", – заявил он.

Сегодня Козицкий сообщал, что российские войска 2 августа нанесли ракетный удар по территории Червоноградского района.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины информировало, что оккупанты запустили из района Каспийского моря восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) с применением самолетов Ту-95 (Ту-160) в направлении центральных, южных и западных областей Украины. Семь из них были сбиты, одна попала в зенитный ракетный комплекс во Львовской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)