Войска РФ нанесли ракетный удар по Львовской области – глава ОВА

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара", – написал он.
Козицкий пообещал обнародовать подробности позже.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантами.
В частности, в результате падения сбитой 14 июня во Львовской области российской ракеты пострадало шесть человек, включая маленького ребенка, все они – в удовлетворительном состоянии.
Также оккупанты обстреливали область 25 июня, тогда пострадало четыре человека.