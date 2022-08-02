Войска РФ нанесли ракетный удар по Львовской области – глава ОВА

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара", – написал он.

Козицкий пообещал обнародовать подробности позже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантами.

В частности, в результате падения сбитой 14 июня во Львовской области российской ракеты пострадало шесть человек, включая маленького ребенка, все они – в удовлетворительном состоянии.

Также оккупанты обстреливали область 25 июня, тогда пострадало четыре человека.