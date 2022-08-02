ПВО сбила семь из восьми запущенных РФ ракет, одна попала в ЗРК во Львовской области – командование воздушных сил ВСУ

Оккупанты запустили с района Каспийского моря крылатые ракеты типа Х-101 (Х-555) с применением самолетов Ту-95 (Ту-160) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

Семь ракет сбили зенитные ракетные войска, еще одну – украинский истребитель.

"К сожалению, есть одно попадание на Львовщине – поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются", – сообщили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что российские войска 2 августа нанесли ракетный удар по территории Червоноградского района.