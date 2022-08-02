Над Винницкой областью ПВО сбила две ракеты – глава ОВА

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей . Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Две ракеты над Винницкой областью сбила ПВО", – написал он.

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