Над Винницкой областью ПВО сбила две ракеты – глава ОВА

"Две ракеты над Винницкой областью сбила ПВО", – написал он.
Борзов призвал жителей региона оставаться укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Винницкая область периодически подвергается ракетным обстрелам со стороны войск РФ.
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно о еще одном умершем в больнице человеке.