ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Винницкой областью ПВО сбила две ракеты – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Винницкой области продолжается воздушная тревога
В Винницкой области продолжается воздушная тревога
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Над Винницкой областью 2 августа силы ПВО сбили две ракеты российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Борзов.

"Две ракеты над Винницкой областью сбила ПВО", – написал он.

Борзов призвал жителей региона оставаться укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Винницкая область периодически подвергается ракетным обстрелам со стороны войск РФ.

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно о еще одном умершем в больнице человеке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Винницкая область, ПВО, война России против Украины, ракеты, Сергей Борзов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
"Пацан обещает крутой контент". MamaRika впервые показала лицо годовалого сына и завела ему собственную страницу в соцсети
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Маск показал фото, на котором у него с сыном от певицы Граймс одинаковые прически
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Крупин показал, как выглядят авто украинских защитников после обстрела оккупантами, и объявил сбор на новый транспорт
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир"
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
Джонсон показал редкое совместное фото с сыном и дочерью. Политик позировал с детьми на полу перед телевизором
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Ким, почему ты такая горячая?" Кардашян снялась в мокрых белых плавках и топе
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Это большая редкость. Какой-то знак небес". Пугачева в Юрмале с детьми и мужем наблюдала необычное явление. Видео
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
"Любовь витает в воздухе". Монфис и Свитолина позировали на свадьбе у друзей в одинаковой обуви
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Это же гениально". Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra записала акустическую версию песни Stefania. Видео
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Нереально вкусные и легкие в приготовлении". Саливанчук показала, как готовит сосиски в тесте
"Параметры тела из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (135765)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (110452)
3
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (93773)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (88039)
5
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (80877)
6
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (74642)
7
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек" (33655)
8
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (32816)
 
 
 
 