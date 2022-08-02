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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Умер детский врач, пострадавший в результате ракетного удара оккупантов по Виннице

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Ковальчук работал в клинике "Нейромед", помещение которой сильно пострадало от взрыва российской ракеты
Ковальчук работал в клинике "Нейромед", помещение которой сильно пострадало от взрыва российской ракеты
Фото: Нейромед, Сучасна діагностика / Facebook

Возросло до 27 человек количество жертв ракетного удара российских оккупантов, который был нанесен по центру Винницы 14 июля. В больнице умер врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук, сообщается на странице медучреждения в Facebook 2 августа. Смерть доктора подтвердил в Facebook глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Он мужественно боролся за свою жизнь в течение 20 дней после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми", – говорится в сообщении клиники. Коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшего.

https://www.facebook.com/neuromed.ua/posts/pfbid02TYR3eoeYXDGEVj18qD6xog5sNuDNqn7iU4FH3SD8yhYSES6WWouUfyRhWowBrN5Pl

https://www.facebook.com/borzov.s.s/posts/pfbid02CzsnsQ5Ko9JSqREPrKJUUMKzbbV1jrUBYu44HXHv2i6bNtKSohw48qkWZyP72ooLl

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря

В России признали, что совершили ракетную атаку по Виннице в районе здания Дома офицеров, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ.

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