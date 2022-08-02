Умер детский врач, пострадавший в результате ракетного удара оккупантов по Виннице

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря.

В России признали, что совершили ракетную атаку по Виннице в районе здания Дома офицеров, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ.