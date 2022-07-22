  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео

Roxolana: Нужно помнить, что мы не одиноки. Не нужно бояться. Мы все вместе, бок о бок, поднимаемся и идем вперед, где будет наша победа, мир и жизнь Фото: ROXOLANA / Facebook

Премьера состоялась через неделю после ракетных обстрелов в Виннице, при которых погиб участник команды исполнительницы.

Roxolana призвала украинцев не бояться и верить в победу своей страны.

Песню "Не бойся" она написала в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, но тогда не решилась ее выпустить. По словам Roxolana, ей казалось, что в такие трудные времена люди нуждаются в более бодрящих и жизнерадостных композициях. Но ракетные обстрелы Винницы изменили ее отношение к собственной песне.

"14 июля жизнь снова разделилась на "до" и "после". После теракта в Виннице, где погиб наш Женя, я не понимала, как дальше петь. Каждый член нашей команды не понимал, как продолжать свое дело. Каждый день мы теряем родных, близких, друзей и собратьев. В такие моменты сердце разрывается, хочется опустить руки и остановиться", – призналась в Facebook певица.

Она отметила, что это именно то, чего хочет Россия, когда выпускает свои ракеты – чтобы мы все боялись, остановились и умерли изнутри.

"В такие моменты нужно помнить, что мы не одиноки. Не нужно бояться. Мы все вместе, бок о бок, поднимаемся и идем вперед, где будет наша победа, мир и жизнь", – заявила Roxolana.