  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео

Изначально композиция планировалась как саундтрек к будущему фильму украинского режиссера Алана Бадоева о жизни украинских "заробитчан".

"Война разрушила планы, но идея песни сейчас, когда страдает вся нация и несколько миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома и давно не видели родных, звучит особенно пронзительно", – говорится в релизе.

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Контекст:

Татьяна Решетник (Tayanna) родилась в 1984 году в Черновцах. Под своим настоящим именем певица начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой.

Взяв псевдоним Tayanna, артистка дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение" – в 2017 году она уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собиралась возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она и ее близкие находятся в безопасности.