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25 марта, 2022
 
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"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину

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Tayanna говорит, что испытывает вину за то, что не может помочь украинцам, находясь на Бали
Tayanna говорит, что испытывает вину за то, что не может помочь украинцам, находясь на Бали
Фото: TAYANNA / Facebook

Украинская певица Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, находилась на Бали, собираясь возвращаться из отпуска домой: на 26 февраля у нее был запланирован концерт во Львове. Об этом она написала 24 марта в Facebook.

"Утром 24 февраля я ходила у океана и прощалась с ним, потому что должна возвращаться домой, думала о том, что у меня в любимом Львове концерт. Пришла домой, приготовила вкусный завтрак своему сыну и мужу, уже вывезли чемоданы на улицу, чтобы ехать в аэропорт. В этот момент сестра моего мужа говорит, что у нас началась война, закрыли небо и мы не сможем вылететь", – написала артистка.

По словам певицы, сейчас она и ее близкие находятся в безопасности, но винит себя за то, что не может помогать тем, кто в этом нуждается. 

"Все мысли и душа в Украине, со всеми, кто там остался", – подытожила она. 

https://www.facebook.com/tayannaofficial/posts/518892632928770

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, Бали, Tayanna
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