"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину

Tayanna говорит, что испытывает вину за то, что не может помочь украинцам, находясь на Бали Фото: TAYANNA / Facebook

"Утром 24 февраля я ходила у океана и прощалась с ним, потому что должна возвращаться домой, думала о том, что у меня в любимом Львове концерт. Пришла домой, приготовила вкусный завтрак своему сыну и мужу, уже вывезли чемоданы на улицу, чтобы ехать в аэропорт. В этот момент сестра моего мужа говорит, что у нас началась война, закрыли небо и мы не сможем вылететь", – написала артистка.

По словам певицы, сейчас она и ее близкие находятся в безопасности, но винит себя за то, что не может помогать тем, кто в этом нуждается.

"Все мысли и душа в Украине, со всеми, кто там остался", – подытожила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)