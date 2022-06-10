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10 июня, 2022
 
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"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Татьяна Решетник родилась в 1984 году в Черновцах
Татьяна Решетник родилась в 1984 году в Черновцах
Фото: TAYANNA / Facebook

Украинская певица Tayanna 9 июня опубликовала в Instagram фото, на которых она запечатлена со своим отцом Михаилом Решетником в Праге (Чехия).

"Папа и дочь", – подписала она снимки.

"Очень красивый у вас папа", – прокомментировали фото подписчики. 

"Любимая Прага", – узнали по достопримечательностям столицу Чехии фолловеры артистки. 

Контекст:

Татьяна Решетник родилась в 1984 году в Черновцах. Под своим настоящим именем певица начинала карьеру в группе "Горячий шоколад", которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой. 

Взяв псевдоним Tayanna, артистка дважды принимала участие в национальном отборе на "Евровидение" – в 2017 году уступила первенство группе O.Torvald, а в 2018-м – певцу Melovin.

Tayanna 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, была на Бали, собираясь возвращаться из отпуска домой. По словам певицы, сейчас она и ее близкие находятся в безопасности. 

Теги: семья, Tayanna
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