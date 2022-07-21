"Приготуй собі пакет". Звезда сериала "Школа" Кондратенко выпустила клип на трек о судьбе рашистов в Украине. Видео

Кондратенко: Буду поднимать дух, буду переживать боль, радоваться успехам и плакать в унисон со всем народом, но все это – с бесконечной верой в нашу победу! Скриншот: Маша Кондратенко / YouTube

"Комическая песня с привкусом сатиры и сарказма, написанная мной для поднятия боевого духа наших солдат и украинцев! Ванька-встанька – название традиционной русской игрушки, которая в контексте песни характеризует оккупанта, лучшая судьба для которого на украинской земле – найти черный пакет для себя, пока его не вручили ему наши казаки из ВСУ!" – прокомментировала премьеру Кондратенко.

Она отметила, что ее песня – о "приключениях" рашистов, с единственным возможным (для них несчастливым) финалом".

Певица заявила, что намерена стоять на музыкальном фронте за родную страну до конца.

"Буду поднимать дух, буду переживать боль, радоваться успехам и плакать в унисон со всем народом, но все это – с бесконечной верой в нашу победу!" – заверила она.

Ванька-встанька, що таке?

Приготуй собі пакет!

Ванька-встанька, не біжи –

Вже немає куди йти", – поется в припеве.