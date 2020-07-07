N.U.M. Алина Паш в новом клипе показала этнический образ и концертное выступление. Видео
Украинская певица Алина Паш на своем YouTube-канале презентовала клип на песню N.U.M. Nobody Understand Me, – поет в начале трека певица. Фраза переводится как "Никто не понимает меня". В композиции N.U.M. звучат английский, украинский и русский языки. "Сказали, страждаючи далі дійду. У наших краях, бл...ха, полюбляють журбу", – поется в песне. В ролике показано концертное выступление Паш. Также в ролике появляются кадры, в которых певица предстала в этническом наряде, включающем головной убор с бубенцами, свисающими на лбу.
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