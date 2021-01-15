"Начало того, что так долго хотела исследовать". Селена Гомес презентовала клип на испаноязычную песню. Видео
Американская певица Селена Гомес 15 января на своем канале в YouTube презентовала клип на песню, написанную на испанском языке De Una Vez. "Это начало того, что я так долго хотела исследовать. Надеюсь, вам понравится так же сильно, как мне", – написала она на своей странице в Facebook. В новой композиции Гомес поет о прошлых отношениях, которые сделали ее сильнее.
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