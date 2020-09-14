Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря не свойственной ей сексуальности

По словам 28-летней американской певицы Селены Гомес, в начале сольной карьеры она изображала сексуальность, подыгрывая запросам публики.

28-летняя американская певица Селена Гомес в интервью изданию Allure заявила, что изображала в своих клипах раскрепощенность вопреки тому, что это было ей не свойственно в обычной жизни.

Певица призналась, что пять лет назад во время съемок для обложки альбома Revival старалась выглядеть намного сексуальнее и взрослее, чем была на самом деле.

Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прейри, штат Техас. С 2012 года она строит сольную карьеру. Певица является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году артистка перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у Гомес было диагностировано заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.