Гомес заявила, что хотела понравиться публике благодаря не свойственной ей сексуальности

28-летняя американская певица Селена Гомес в интервью изданию Allure заявила, что изображала в своих клипах раскрепощенность вопреки тому, что это было ей не свойственно в обычной жизни.
Певица призналась, что пять лет назад во время съемок для обложки альбома Revival старалась выглядеть намного сексуальнее и взрослее, чем была на самом деле.
Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прейри, штат Техас. С 2012 года она строит сольную карьеру. Певица является послом доброй воли ЮНИСЕФ.
В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году артистка перенесла трансплантацию почки. В конце 2018 года у Гомес было диагностировано заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.