Журнал People назвал Гомес человеком года

Американский журнал People присудил звание человека года американской певице Селене Гомес в том числе за ее активную позицию в вопросах психического здоровья и расового равенства.

28-летняя американская певица Селена Гомес стала человеком года по версии американского журнала People.

По словам редакции, актриса получила титул благодаря активной деятельности, направленной на защиту психического здоровья, расового равенства и бодипозитива.

Отмечается, что за последние 12 месяцев певица выпустила третий студийный альбом Rare и запустила собственную линию косметики, деньги от реализации которой намерена направить на благотворительность.

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Реагируя на победу в номинации, Гомес заявила, что считает это звание честью для себя.

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Гомес родилась в 1992 году в Гранд-Прейри, штат Техас. С 2012 года она строит сольную карьеру. Певица является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

В конце 2013 года стало известно, что певица болеет волчанкой. В 2017 году Гомес перенесла трансплантацию почки. В ходе операции у Гомес разорвалась артерия, и медики провели еще одну операцию по созданию новой артерии с использованием вены из ее правой ноги.

В конце 2018 года у Гомес было диагностировано заболевание крови. Певица также страдает от биполярного расстройства.