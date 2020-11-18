Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан

По словам американского актера Майкла Б. Джордана, его знакомые шутили, что он никогда не получит титул самого сексуального мужчины по версии People.

Американский журнал People самым сексуальным мужчиной 2020 года назвал 33-летнего американского актера Майкла Б. Джордана.

Отмечается, что выбор издания был сделан в его пользу не только из-за внешних данных актера, но и с учетом его активной общественной деятельности – продюсерская компания Outlier Society Productions, созданная Джорданом, стала первой, кто потребовал от режиссеров включать в команду и актерские составы людей разного пола, состояния здоровья, национальности.

Майкл Б. Джордан также активно участвовал в деятельности антирасистского движения Black Lives Matter.

"Все всегда шутили: "Ну уж этого-то титула ты не получишь!" Но я оказался в хорошей компании!" – прокомментировал он свой новый титул в интервью изданию.

Майкл Б. Джордан родился в 1987 году США. В 14 лет он сыграл свою первую роль в фильме "Хардбол". Его партнером по съемочной площадке стал канадский актер Киану Ривз.

Джордан стал известен после премьеры боевика "Черная пантера", в котором он сыграл отрицательного персонажа.

Свою личную жизнь актер оберегает от публичности.

В 2019 году самым сексуальным мужчиной по версии People стал американский певец Джон Ледженд.