Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан

Американский журнал People самым сексуальным мужчиной 2020 года назвал 33-летнего американского актера Майкла Б. Джордана.
Отмечается, что выбор издания был сделан в его пользу не только из-за внешних данных актера, но и с учетом его активной общественной деятельности – продюсерская компания Outlier Society Productions, созданная Джорданом, стала первой, кто потребовал от режиссеров включать в команду и актерские составы людей разного пола, состояния здоровья, национальности.
Майкл Б. Джордан также активно участвовал в деятельности антирасистского движения Black Lives Matter.
"Все всегда шутили: "Ну уж этого-то титула ты не получишь!" Но я оказался в хорошей компании!" – прокомментировал он свой новый титул в интервью изданию.
Майкл Б. Джордан родился в 1987 году США. В 14 лет он сыграл свою первую роль в фильме "Хардбол". Его партнером по съемочной площадке стал канадский актер Киану Ривз.
Джордан стал известен после премьеры боевика "Черная пантера", в котором он сыграл отрицательного персонажа.
Свою личную жизнь актер оберегает от публичности.
В 2019 году самым сексуальным мужчиной по версии People стал американский певец Джон Ледженд.