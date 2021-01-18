De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
Американская певица Селена Гомес на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию De Una Vez. В ролике певица появилась в платье с цветочным принтом и распущенными волосами. Она предстала лежащей в постели, со светящимся медальоном в виде сердца в комнате, наполненной цветами, а также среди множества ламп. Певица станцевала среди "оживающего" интерьера и порхающих бабочек. В финале ролика некая взбунтовавшаяся энергия пробила потолок дома, в котором происходили события.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.