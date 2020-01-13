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13 января, 2020
 
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Rare. Гомес выпустила клип. Видео

Американская певица Селена Гомес на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Rare. Режиссеры – Alex Lee, Kyle Wightman (BRTHR). Как такового сюжета ролик не имеет. Певица появляется в кадре танцующей в фантастическом саду в свете солнца, отблесках радуги и мыльных пузырях. В финале клипа она оказывается внутри одного из них. Песня Rare вошла в одноименный альбом исполнительницы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Гомес в ролике танцует в фантастическом саду
Гомес в ролике танцует в фантастическом саду
Скриншот: Selena Gomez / YouTube

видео

Видео: Selena Gomez / YouTube
Теги: видео, клип, Селена Гомес
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