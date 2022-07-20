  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео

В комментарии порталу "Слух" Грабар заявил, что его новая песня о том, как важно для каждого, кто строит будущее Украины, говорить на одном языке".
Он подчеркнул, что ранее и сам общался на русском в быту, но полномасштабное вторжение РФ в Украину "заставило задуматься над использованием украинского языка".
Композицию на языке жестов в клипе исполнили люди с нарушением слуха и голоса, отмечается в публикации.
"Ти мене розумієш,
Коли й слів не чуєш,
То просто відчуєш,
Побачиш крізь сон.
Про що наша мова,
Який сенс у словах,
Комусь невідома,
А звучить в унісон.
Мій голос тремтить
Ударною хвилею,
І крик той не зупинить,
Що страх зробив силою.
Ти все зрозумієш,
Ти бачиш і чуєш
І скоро відчуєш,
як зникне полон.
Про що наша мова,
Який сенс у словах,
Колись невідома,
Вже звучить в унісон", – поется в песне.
Грабар ранее работал сценаристом на телевидении. С октября 2018 года по сентябрь 2019-го был продюсером проекта "Мир наизнанку" на канале "1+1".
"Мова" – его вторая музыкальная премьера.