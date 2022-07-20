Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2022
 
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Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Грабар ранее в быту говорил на русском языке
Грабар ранее в быту говорил на русском языке
Фото: Олег Грабар / Facebook

Украинский музыкант Grabar (Олег Грабар) 19 июля на своем канале в YouTube презентовал клип на песню "Мова".

В комментарии порталу "Слух" Грабар заявил, что его новая песня о том, как важно для каждого, кто строит будущее Украины, говорить на одном языке".

Он подчеркнул, что ранее и сам общался на русском в быту, но полномасштабное вторжение РФ в Украину "заставило задуматься над использованием украинского языка".

Композицию на языке жестов в клипе исполнили люди с нарушением слуха и голоса, отмечается в публикации.

"Ти мене розумієш,
Коли й слів не чуєш,
То просто відчуєш,
Побачиш крізь сон.

Про що наша мова,
Який сенс у словах,
Комусь невідома,
А звучить в унісон.

Мій голос тремтить
Ударною хвилею,
І крик той не зупинить,
Що страх зробив силою.

Ти все зрозумієш,
Ти бачиш і чуєш
І скоро відчуєш,
як зникне полон.

Про що наша мова,
Який сенс у словах,
Колись невідома,
Вже звучить в унісон", – поется в песне.

ВИДЕО
Видео: GRABAR / YouTube
Контекст:

Грабар ранее работал сценаристом на телевидении. С октября 2018 года по сентябрь 2019-го был продюсером проекта "Мир наизнанку" на канале "1+1".

"Мова" – его вторая музыкальная премьера.

Теги: украинский язык, клип, музыкант, продюсер, Мир наизнанку
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