  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео

Грабар ранее в быту говорил на русском языке Фото: Олег Грабар / Facebook

В комментарии порталу "Слух" Грабар заявил, что его новая песня о том, как важно для каждого, кто строит будущее Украины, говорить на одном языке".

Он подчеркнул, что ранее и сам общался на русском в быту, но полномасштабное вторжение РФ в Украину "заставило задуматься над использованием украинского языка".

Композицию на языке жестов в клипе исполнили люди с нарушением слуха и голоса, отмечается в публикации.

"Ти мене розумієш,

Коли й слів не чуєш,

То просто відчуєш,

Побачиш крізь сон.

Про що наша мова,

Який сенс у словах,

Комусь невідома,

А звучить в унісон.

Мій голос тремтить

Ударною хвилею,

І крик той не зупинить,

Що страх зробив силою.

Ти все зрозумієш,

Ти бачиш і чуєш

І скоро відчуєш,

як зникне полон.

Про що наша мова,

Який сенс у словах,

Колись невідома,

Вже звучить в унісон", – поется в песне.

ВИДЕО

Видео: GRABAR / YouTube