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06 июля, 2022
 
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"Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео

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MamaRika: Каждый украинец найдет в песне свою боль, ведь миллионы сейчас вдали от самых дорогих и оторваны от привычной жизни
MamaRika: Каждый украинец найдет в песне свою боль, ведь миллионы сейчас вдали от самых дорогих и оторваны от привычной жизни
Фото: MamaRika / Facebook

Украинская певица MamaRika 6 июля разместила на своем канале в YouTube черно-белый клип на новую песню "Як ти там живеш", которую написала еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"У каждого из нас есть история, которая так и не закончилась хеппи-эндом. Когда сердце разбито, надежды неоправданны и ты начинаешь жизнь заново. Но настоящие эмоции никогда не проходят, и при первой возможности рука тянется написать: "Как ты там живешь без меня?" – анонсировала новую композицию певица.

Она отметила, что после войны песня приобрела совсем другое содержание.

"Каждый украинец найдет в ней свою боль, ведь миллионы из нас сейчас вдали от самых дорогих и оторваны от привычной жизни", – подчеркнула MamaRika.

ВИДЕО
Видео: MamaRika / YouTube
Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына.

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.

3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.

Теги: видео, клип, певица, MamaRika
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