  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео

MamaRika: Каждый украинец найдет в песне свою боль, ведь миллионы сейчас вдали от самых дорогих и оторваны от привычной жизни Фото: MamaRika / Facebook

"У каждого из нас есть история, которая так и не закончилась хеппи-эндом. Когда сердце разбито, надежды неоправданны и ты начинаешь жизнь заново. Но настоящие эмоции никогда не проходят, и при первой возможности рука тянется написать: "Как ты там живешь без меня?" – анонсировала новую композицию певица.

Она отметила, что после войны песня приобрела совсем другое содержание.

"Каждый украинец найдет в ней свою боль, ведь миллионы из нас сейчас вдали от самых дорогих и оторваны от привычной жизни", – подчеркнула MamaRika.

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Видео: MamaRika / YouTube