  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео

"У каждого из нас есть история, которая так и не закончилась хеппи-эндом. Когда сердце разбито, надежды неоправданны и ты начинаешь жизнь заново. Но настоящие эмоции никогда не проходят, и при первой возможности рука тянется написать: "Как ты там живешь без меня?" – анонсировала новую композицию певица.
Она отметила, что после войны песня приобрела совсем другое содержание.
"Каждый украинец найдет в ней свою боль, ведь миллионы из нас сейчас вдали от самых дорогих и оторваны от привычной жизни", – подчеркнула MamaRika.
MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.
MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына.
Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.
3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.