В ближайшие дни Россия усилит ракетные удары по Харькову и по районам области – глава Харьковской ОВА

Об этом 3 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковской области не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги находиться в укрытиях", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, в последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков.

"Уверяем: мы готовы к любым действиям врага. Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хотя тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов неудачные. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонные возможности. При попытке пойти вперед врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери", – отметил глава Харьковской ОВА.

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