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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшие дни Россия усилит ракетные удары по Харькову и по районам области – глава Харьковской ОВА

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Синегубов призвал жителей Харьковской области не пренебрегать сигналами тревоги
Синегубов призвал жителей Харьковской области не пренебрегать сигналами тревоги
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупационные войска в ближайшее время планируют усилить ракетные удары по территории Харьковской области.

Об этом 3 августа в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковской области не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги находиться в укрытиях", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, в последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков.

"Уверяем: мы готовы к любым действиям врага. Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хотя тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов неудачные. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонные возможности. При попытке пойти вперед врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери", – отметил глава Харьковской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/videos/467387911513989/

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области.

Теги: Россия, Украина, захват, Харьковская область, вторжение, Харьковская ОГА, обстрелы, фортификационные сооружения, наступление, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
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