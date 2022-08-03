Россияне запускали ракеты по Харькову из Белгорода с комплекса С-300 – Синегубов

Синегубов: Около 4.00 российские оккупанты нанесли два удара по Харькову Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Около 4.00 российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – с ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет" , – написал он.

2 августа оккупанты обстреливали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела города Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар. В Золочевской общине горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар", – сообщил глава ОВА.

Об обстреле оккупантами Харькова сообщал утром мэр Игорь Терехов.

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