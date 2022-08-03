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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне запускали ракеты по Харькову из Белгорода с комплекса С-300 – Синегубов

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Синегубов: Около 4.00 российские оккупанты нанесли два удара по Харькову
Синегубов: Около 4.00 российские оккупанты нанесли два удара по Харькову
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты утром 3 августа обстреливали Харьков с территории Белгорода (РФ). Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 4.00 российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – с ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет" , – написал он.

2 августа оккупанты обстреливали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области.

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела города Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар. В Золочевской общине горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар", – сообщил глава ОВА.

Об обстреле оккупантами Харькова сообщал утром мэр Игорь Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, обстрелы, война России против Украины, С-300, Олег Синегубов
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