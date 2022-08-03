Россияне запускали ракеты по Харькову из Белгорода с комплекса С-300 – Синегубов

"Около 4.00 российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – с ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Повреждено здание. Предварительно – пострадавших нет" , – написал он.
2 августа оккупанты обстреливали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области.
"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела города Чугуев повреждены складские помещения учебного заведения, произошел пожар. В Золочевской общине горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар", – сообщил глава ОВА.
Об обстреле оккупантами Харькова сообщал утром мэр Игорь Терехов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.