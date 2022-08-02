Россияне обстреляли четыре района Харьковской области – пострадала исключительно гражданская инфраструктура – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области. Отмечу: пострадала исключительно гражданская инфраструктура", – написал руководитель ОВА.

По словам Синегубова, в Чугуевском районе оккупанты попали в одно из производств, разрушив здания и мощности. Кроме того, ночью россияне обстреляли село Циркуны Харьковского района, в результате чего поврежден жилой дом.

"Несколько раз наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения, – отметил глава Харьковской ОВА. – В Богодуховском районе в результате вражеских обстрелов повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар".

Синегубов со ссылкой на данные областного центра экстренной медицинской помощи подчеркнул, что вызовов относительно пострадавших в результате обстрелов оккупантов не последовало.

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