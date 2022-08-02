Россияне обстреляли четыре района Харьковской области – пострадала исключительно гражданская инфраструктура – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области. Отмечу: пострадала исключительно гражданская инфраструктура", – написал руководитель ОВА.
По словам Синегубова, в Чугуевском районе оккупанты попали в одно из производств, разрушив здания и мощности. Кроме того, ночью россияне обстреляли село Циркуны Харьковского района, в результате чего поврежден жилой дом.
"Несколько раз наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения, – отметил глава Харьковской ОВА. – В Богодуховском районе в результате вражеских обстрелов повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар".
Синегубов со ссылкой на данные областного центра экстренной медицинской помощи подчеркнул, что вызовов относительно пострадавших в результате обстрелов оккупантов не последовало.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным Синегубова на 29 мая, российские войска оккупировали около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.