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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ на нескольких направлениях заставили российских оккупантов с потерями отойти – сводка Генштаба

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Украинские военные 161-е сутки дают отпор российским оккупантам
Украинские военные 161-е сутки дают отпор российским оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На харьковском, авдеевском, бахмутском направлениях украинская армия заставила российских оккупантов отойти с потерями, а на славянском обезвредила разведывательную группу РФ. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

На волынском и полесском направлениях проводилась тренировка по связи Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. Оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для переброски диверсионно-разведывательных групп в Украину.

На северском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ со ствольной артиллерии, вели воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Отмечается работа неприятельских средств радиоэлектронной борьбы.

На слобожанском направлении россияне ведут боевые действия для удержания занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.

На харьковском направлении обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежное, Песчаное, Борщевая, Замуловка, Лебяжье, Коробочкино, Базалиевка и Басово.

Оккупанты пытались выдвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка, получили отпор и отошли.

На славянском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы возле Новой Дмитровки, Богородичного, Чепеля, Карнауховки, Долгенького, Барвенкового, Шнурков, Гусаровки и Дмитровки. Оккупанты пытались вести разведку южнее Мазановки, были обнаружены и обезврежены.

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на бахмутском направлении.

На направлении Северска россияне стреляли из ствольной и реактивной артиллерии, а также из танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки. Велась воздушная разведка беспилотником недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На бахмутском направлении, с целью вытеснения ВСУ з занятых рубежей, оккупанты вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Травневое, Выемка, Берестово, Бахмутское и Опытное. Были нанесены авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

РФ вела наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имела и отошла. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема.

На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут боевые действия продолжаются. На направлениях Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На авдеевском направлении оккупанты обстреливали район Авдеевки. Безуспешно пытались улучшить тактическое положение, с потерями отошли.

На новопавловском и запорожском направлениях обстрелы зафиксированы недалеко от Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, Чаривного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва техника воинской части, которая была перемещена на запорожское направление в конце мая, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

На южнобугском направлении оккупанты вели обстрелы позиций ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Тополино, Князевка, Великая Костромка, Апостолово, Степовая Долина, Посад-Покровское, Новогригоровка, Лупарево, Квитневое и Белогорка. Задействовали авиацию для удара по району урочища Плотницкое.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Авиация оккупантов сосредотачивается на поражении военных объектов на донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0kAdfLcjzNN1tT5s4a1c8Z3fVWUmiDzGXwNosBJp49W4T9YggdHudrzfc327C5fBil

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, война, Сумская область, Генштаб ВСУ, Северск, Авдеевка, Черниговская область, ВСУ, война России против Украины
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