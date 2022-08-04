Зенитчик Воздушных сил ответил, почему ВСУ не сбивают все ракеты оккупантов: Были случаи, когда летит, потом развернулась на 90 градусов и бьет

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 3 августа, рассказал зенитчик Воздушных сил (ВС) ВСУ, подполковник Денис Смажный.

"Это не снаряд, летящий по прямой линии, – она маневрирует. У нас были случаи, когда крылатая ракета летит, потом развернулась на 90 градусов и бьет. Такой у нас был удар по Одессе. Они летят очень низко, вдоль рек, огибают местность, некоторые летят 1 тыс. м/с. Наши комплексы не способны уничтожать их просто физически, у них нет таких возможностей", – отметил Смажный.

В то же время баллистические ракеты, которые запускают оккупанты, летят очень высоко на десятки километров и затем на огромной скорости пикируют, добавил он.

"[Их] очень тяжело уничтожить. Баллистические ракеты, запускаемые по Николаеву, по Харькову, – это минуты, иногда секунды. Мы даже не успеваем сообщить людям. Это сверхопасные атаки. Даем тревогу – и у людей есть несколько минут, чтобы убежать", – подчеркнул Смажный.

По его словам, украинцам следует бояться всех ракет, запускаемых оккупантами, потому что независимо от их типа массу боевого заряда они несут приблизительно одинаковую.

Война России против Украины. Главное (обновляется)