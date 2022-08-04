Зенитчик ВСУ об атаке оккупантов на Киев в начале войны: За 11 минут было сбито семь самолетов, почти вся эскадрилья РФ легла. Мы их "хлопали"

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 3 августа, рассказал зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Смажный.
"Киев. Массированная атака была и на земле, и в небе. За 11 минут было сбито семь самолетов, почти вся эскадрилья легла! Такое ощущение, что это была атака последней надежды. Они заходили близко в зону поражения, мы их "хлопали". Мы очень много тогда уничтожили, и после этого воздушные атаки на Киев прекратились, – рассказал Смажный. – Это их "элита", "непобедимая мощь", и все они были уничтожены".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.
В первые дни российские военные зашли на территорию Киевской области из Беларуси и пытались захватить столицу. 2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов.