Зенитчик ВСУ об атаке оккупантов на Киев в начале войны: За 11 минут было сбито семь самолетов, почти вся эскадрилья РФ легла. Мы их "хлопали"

Об этом в интервью ТСН, опубликованном 3 августа, рассказал зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Смажный.

"Киев. Массированная атака была и на земле, и в небе. За 11 минут было сбито семь самолетов, почти вся эскадрилья легла! Такое ощущение, что это была атака последней надежды. Они заходили близко в зону поражения, мы их "хлопали". Мы очень много тогда уничтожили, и после этого воздушные атаки на Киев прекратились, – рассказал Смажный. – Это их "элита", "непобедимая мощь", и все они были уничтожены".

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