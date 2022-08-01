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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава патрульной полиции Жуков ​о раздаче оружия в Киеве в феврале: Решение было правильным

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Жуков: Гражданский ты, военный неважно. Враг пришел, его надо уничтожать
Жуков: Гражданский ты, военный – неважно. Враг пришел, его надо уничтожать
Фото: Євгеній Жуков / Facebook

Когда после начала полномасштабного вторжения жители Киевской области получили автоматы, они сразу же организовали добровольческие подразделения по защите своих домов и серьезно помогали полиции, Нацгвардии и ВСУ. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский военный, "киборг", начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"[Для правопорядка] была опасность. Потому что выдавали людям c разным пониманием жизни, можно так сказать. Понятно, были эти вбросы про ДРГ и так далее. Были какие-то friendly fire – друг в друга стреляли. Пока не разобрались, пока не организовали какое-то взаимодействие между собой. Но решение было правильное", – сказал полицейский.

Он отметил, что, хоть сейчас у людей есть оружие, преступность не выросла.

"Сколько прошло месяцев – я ни разу не видел, чтобы было где-то массовое применение какого-то автоматического оружия организовано. Бывают случаи: кто-то взорвет гранату по пьяни. Но, как правило, бытовые моменты. Кто-то выстрелит в воздух. Но каких-то резонансных моментов не было. Потому что все адекватные люди, на самом деле", – подчеркнул Жуков.

По его словам, в Украине можно легализовать продажу оружия.

"Если посмотреть, сделать вывод, я бы легализировал продажу короткостволов. Имею в виду боевой пистолет. И тогда спокойно каждый себе купил бы для собственной защиты оружие, а эти автоматы уже просто бы сдали. Автоматы на учете, потому что, как бы ни было, все равно есть нумерация: кому и где выдавали – кто-то что-то записывал. Есть, конечно, с этим сложности. Но я думаю, что это не проблема", – сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что во время войны оружие позволит людям эффективнее защищаться и уничтожать врага.

"У гражданских людей в Киевской области не было оружия. Но когда они здесь получили его, они сразу же организовали свои добровольческие подразделения по защите своих домов. И очень много помогали нашим Вооруженным силам, Национальной гвардии. Все это называется силы обороны Украины. Гражданский ты, военный – неважно. Когда враг пришел, его надо просто уничтожать. Тут не будешь бросать палками в танки. Не только выдавали автоматы – выдавали и гранатометы, и мины и так далее. Чтобы здесь славнозвісний русский десантник почувствовал себя в аду. И он реально себя здесь так чувствовал, пока не отошел. И морпех, и бурят и так далее", – заявил Жуков.

Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился.

В первые дни российские военные зашли на территорию Киевской области из Беларуси и пытались захватить столицу. 2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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