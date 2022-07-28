В Киевской области до сих пор не идентифицировали тела 41 погибшего – Нацполиция

"На сегодняшний день есть около 20 захоронений на территориях, которые были деоккупированы. За последние месяцы мы установили около 1600 граждан, тела которых были найдены. Только по Киевской области мы не идентифицировали 41 человека", – сказал Клименко.

Он обратился к гражданам, у которых погибли либо пропали без вести близкие или родные, с просьбой прийти в полицию и сдать тест ДНК, чтобы ускорить процесс опознания тел.