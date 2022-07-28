В Киевской области до сих пор не идентифицировали тела 41 погибшего – Нацполиция

"На сегодняшний день есть около 20 захоронений на территориях, которые были деоккупированы. За последние месяцы мы установили около 1600 граждан, тела которых были найдены. Только по Киевской области мы не идентифицировали 41 человека", – сказал Клименко.
Он обратился к гражданам, у которых погибли либо пропали без вести близкие или родные, с просьбой прийти в полицию и сдать тест ДНК, чтобы ускорить процесс опознания тел.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения РФ в Украину. Они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день.