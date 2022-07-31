В Киевской области нашли тело еще одного убитого россиянами мирного жителя – полиция

Погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье. Он был одет в темные зимние брюки, куртку, кофту и сапоги. На шее у него был православный крестик.
"Тело обнаружили рядом с бывшими позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – сказал начальник областной полиции Андрей Небытов.
Замначальника отдела полиции в Бородянке Вадим Чернышук сообщил, что на указанном месте уже во второй раз находят тело погибшего мирного жителя. Несколько месяцев назад там обнаружили погибшего переселенца из Донецкой области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел мирных жителей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.