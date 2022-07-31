В Киевской области нашли тело еще одного убитого россиянами мирного жителя – полиция

Погибшего нашли в лесополосе вблизи села Новое Залесье. Он был одет в темные зимние брюки, куртку, кофту и сапоги. На шее у него был православный крестик.

"Тело обнаружили рядом с бывшими позициями россиян. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью мужчину душили", – сказал начальник областной полиции Андрей Небытов.

Замначальника отдела полиции в Бородянке Вадим Чернышук сообщил, что на указанном месте уже во второй раз находят тело погибшего мирного жителя. Несколько месяцев назад там обнаружили погибшего переселенца из Донецкой области.

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