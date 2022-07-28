Количество пострадавших от ракетного удара по Киевской области увеличилось до 15 человек – полиция

"В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", – подчеркнул Небитов.

По его словам, в лесополосе в Вышгородском районе полицейские обнаружили остатки еще одной ракеты. В результате ее падения никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)