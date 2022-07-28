Количество пострадавших от ракетного удара по Киевской области увеличилось до 15 человек – полиция

"В настоящее время имеем такую цифру. В то же время благодаря своевременному реагированию на сигнал тревоги удалось избежать более тяжелых последствий", – подчеркнул Небитов.
По его словам, в лесополосе в Вышгородском районе полицейские обнаружили остатки еще одной ракеты. В результате ее падения никто не пострадал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 28 июля Россия нанесла по Украине массированный удар, около 20 ракет были выпущены с трех направлений – "Калибры" из акватории Черного моря, "Искандеры" из района деревни Зябровка Гомельской области Беларуси и ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, базирующихся на аэродроме Шайковка в России, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две сбила ПВО.
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне обстреляли воинскую часть в Лютеже – одно здание разрушено и два повреждены.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.