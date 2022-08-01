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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава патрульной полиции: ​23 февраля мы все поднялись по тревоге в 19 часов, получили оружие и ждали

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Жуков: Россияне не учли одного: у нас нет толпы несогласных у нас есть общество, которое объединилось за сутки-двое и дало хороший отпор
Жуков: Россияне не учли одного: у нас нет толпы несогласных – у нас есть общество, которое объединилось за сутки-двое и дало хороший отпор
Фото: Євгеній Жуков / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный, "киборг", начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал, что происходило накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы готовились. Насчет того, знал я или не знал [о готовящемся нападении российских войск]. Где-то за несколько недель мы уже начали немножко окапываться и набивать мешки с песком: завозить песок КамАЗами, покупать мешки и так далее. Если взять отмотать немножко назад, то война началась в 2014 году. И это нормально – подозревать, что Россия все равно не закончит тем, что отжала у нас Крым, зашла на Донбасс, и что она дальше будет продвигаться в центральную Украину, чтобы захватить ее полностью. Поэтому где-то занимались, тренировались, где-то какие-то пробивали виды вооружения. Как для патрульной полиции – понятно, что у нас есть автомат, пистолет. Но еще какие-то вооружения мы уже искали. Потому что когда хаос, война, атака идет, каждый штык нужен. Каждый штык у нас в цене", – заявил Жуков.

Он сказал, что нападение россиян не застало полицию врасплох 24 февраля.

"В 4.00 я сидел у себя в кабинете за компьютером, что-то листал, читал и так далее. В четыре утра. Где-то в 4.40 пошли первые взрывы в Киеве. И уже мой зам зашел и говорит: "Шеф, война". 23-го числа мы все поднялись по тревоге где-то около 19.00, получили оружие, получили экипировку – и все патрульные были на базе. Мы ждали. Будет – вступим в бой, разберемся. Не будет – значит, просто бряцают оружием. К сожалению, получилось, как получилось: Россия полномасштабно вошла в Украину, чтобы захватить всю страну. Снести власть в городе Киеве", – рассказал полицейский.

По его словам, россияне действительно хотели захватить Киев за три дня.

"У них был план за три дня это сделать. У них все командировочные были на три дня: до 27-го числа. Сухпаи, полностью логистика. Они заходили сюда на технике без пехоты. Они думали: сейчас захватят аэродромы и начнут сгружать свои боевые с пехотой, чтобы захватить город Киев. Соответственно, шел ОМОН на своих машинах, чтобы здесь, если что, тушить, так сказать, толпу несогласных, которая соберется. Но они не учли одного: что у нас нет толпы несогласных – у нас есть общество, которое увидело нападение, объединилось за сутки-двое и дало хороший отпор", – подчеркнул Жуков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона

Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел мирных жителей. Большинство из них убиты из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Украина, война, военные, Киевская область, нападение, вторжение, украинский военный, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евгений Жуков, полицейский, интервью, власть, войска
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