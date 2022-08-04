ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Цель России – не Донбасс, истинные действия развернутся в течение недели на запорожском и херсонском направлениях – Арестович

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович рассказал, каков стратегический замысел российских оккупантов
Арестович рассказал, каков стратегический замысел российских оккупантов
Фото: president.gov.ua

Все наступления РФ в Донецкой и Луганской областях имеют цель заставить Украину перебросить туда военные резервы, чтобы не отправлять их на юг, где планируется масштабное наступление оккупантов.

Такое мнение 3 августа в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"По поводу общей ситуации, то все эти героические наступления, на которые... ломанулся весь донецкий и луганский фронт, – это не что иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направления истинной опасности, где планируется крупное наступление… Посмотрим, удастся ли это, – отметил Арестович. – А точнее, как мы говорили, собираются силы Мелитополь – Токмак в направлении Запорожья, и, конечно же, Херсонская область, где противник перекинул все живое, все, что движется, и собирается воевать. Там будут разворачиваться истинные действия".

Советник главы ОПУ добавил, что в Харьковской, а тем более в Донецкой и Луганской областях у оккупантов стоит задача обеспечивать военное давление, чтобы ВСУ вынуждены были там держать силы и средства, особенно артиллерийские группировки, перебрасывать резервы и "не отвлекаться на юг, где должно развернуться основное событие в течение недели".

"Вот таков стратегический замысел… Основные действия развернутся на юге, который действительно способен определить судьбу войны и этой кампании. Там мы готовимся", – подчеркнул Арестович.

Кроме того, ВСУ наносят удары по складам, логистике и отдельным группам оккупантов, сказал советник главы ОПУ.

Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 БТГ, которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ. Это, по его мнению, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока ожидается "лихая и славная драка".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и на юг Украины.

По словам Арестовича, оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев. По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении находится 90% десантно-штурмовых войск РФ.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, военные, оккупация, Херсонская область, Мелитополь, Запорожская область, артиллерия, Алексей Арестович, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, Офис президента Украины, давление, российские оккупанты, Токмак, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (304897)
2
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (194273)
3
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (159385)
4
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (153544)
5
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (75031)
6
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (64183)
7
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (59353)
8
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53522)
 
 
 
 