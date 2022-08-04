Цель России – не Донбасс, истинные действия развернутся в течение недели на запорожском и херсонском направлениях – Арестович

Такое мнение 3 августа в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.
"По поводу общей ситуации, то все эти героические наступления, на которые... ломанулся весь донецкий и луганский фронт, – это не что иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направления истинной опасности, где планируется крупное наступление… Посмотрим, удастся ли это, – отметил Арестович. – А точнее, как мы говорили, собираются силы Мелитополь – Токмак в направлении Запорожья, и, конечно же, Херсонская область, где противник перекинул все живое, все, что движется, и собирается воевать. Там будут разворачиваться истинные действия".
Советник главы ОПУ добавил, что в Харьковской, а тем более в Донецкой и Луганской областях у оккупантов стоит задача обеспечивать военное давление, чтобы ВСУ вынуждены были там держать силы и средства, особенно артиллерийские группировки, перебрасывать резервы и "не отвлекаться на юг, где должно развернуться основное событие в течение недели".
"Вот таков стратегический замысел… Основные действия развернутся на юге, который действительно способен определить судьбу войны и этой кампании. Там мы готовимся", – подчеркнул Арестович.
Кроме того, ВСУ наносят удары по складам, логистике и отдельным группам оккупантов, сказал советник главы ОПУ.
Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 БТГ, которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ. Это, по его мнению, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока ожидается "лихая и славная драка".
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и на юг Украины.
По словам Арестовича, оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев. По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении находится 90% десантно-штурмовых войск РФ.
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области для выхода на административную границу региона, отметило 3 августа оперативное командование "Юг".