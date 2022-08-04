Цель России – не Донбасс, истинные действия развернутся в течение недели на запорожском и херсонском направлениях – Арестович

Такое мнение 3 августа в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

"По поводу общей ситуации, то все эти героические наступления, на которые... ломанулся весь донецкий и луганский фронт, – это не что иное, как задача заставить нас перебрасывать туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направления истинной опасности, где планируется крупное наступление… Посмотрим, удастся ли это, – отметил Арестович. – А точнее, как мы говорили, собираются силы Мелитополь – Токмак в направлении Запорожья, и, конечно же, Херсонская область, где противник перекинул все живое, все, что движется, и собирается воевать. Там будут разворачиваться истинные действия".

Советник главы ОПУ добавил, что в Харьковской, а тем более в Донецкой и Луганской областях у оккупантов стоит задача обеспечивать военное давление, чтобы ВСУ вынуждены были там держать силы и средства, особенно артиллерийские группировки, перебрасывать резервы и "не отвлекаться на юг, где должно развернуться основное событие в течение недели".

"Вот таков стратегический замысел… Основные действия развернутся на юге, который действительно способен определить судьбу войны и этой кампании. Там мы готовимся", – подчеркнул Арестович.

Кроме того, ВСУ наносят удары по складам, логистике и отдельным группам оккупантов, сказал советник главы ОПУ.

Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 БТГ, которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ. Это, по его мнению, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока ожидается "лихая и славная драка".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и на юг Украины.

По словам Арестовича, оккупанты собрали около 22 тыс. военных на юге для наступления на Кривой Рог и Николаев. По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении находится 90% десантно-штурмовых войск РФ.