В Херсонской области ВСУ освободили уже 53 населенных пункта – врио главы ОВА

"На сегодня официально подтверждено 53 освобожденных населенных пункта. Мы подаем эту информацию, исключительно когда она согласована с Генштабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию. И чтобы не возникало неприятных вопросов по безопасности, публикуется согласованная с Генштабом информация. Поэтому на сегодня я сообщаю, что это 53 населенных пункта освобожденных", – сказал он.
В то же время чиновник сообщил, что почти вся деоккупированная территория региона обстреливается оккупантами.
"Конечно, людям мы не рекомендуем возвращаться, потому что они подвергают свои жизни серьезной опасности", – заявил он.
Накануне Бутрий сообщал о 46 деоккупированных населенных пунктах в Херсонской области.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.