В Херсонской области ВСУ освободили уже 53 населенных пункта – врио главы ОВА

"На сегодня официально подтверждено 53 освобожденных населенных пункта. Мы подаем эту информацию, исключительно когда она согласована с Генштабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию. И чтобы не возникало неприятных вопросов по безопасности, публикуется согласованная с Генштабом информация. Поэтому на сегодня я сообщаю, что это 53 населенных пункта освобожденных", – сказал он.

В то же время чиновник сообщил, что почти вся деоккупированная территория региона обстреливается оккупантами.

"Конечно, людям мы не рекомендуем возвращаться, потому что они подвергают свои жизни серьезной опасности", – заявил он.

Накануне Бутрий сообщал о 46 деоккупированных населенных пунктах в Херсонской области.