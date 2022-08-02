Паспорта РФ на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей получил 1% взрослого населения – Центр национального сопротивления

Об этом 1 августа сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Несмотря на то, что продолжается активная выдача 10 тыс. руб. в обмен на получение паспорта оккупанта, пока что красную макулатуру получили около 10 тыс. жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей, то есть около 1% взрослого населения", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные прибегают к угрозам для ускорения введения рубля на временно оккупированных территориях.
"На юге россияне активно распространяют свои фейковые квитанции по оплате коммунальных услуг в рублях. Однако большинство местных понимает юридическую ничтожность этих бумажек. Следовательно, россияне прибегают к угрозам. В частности, в Херсоне оккупанты собрали глав ОСМД и пригрозили "профилактическими мерами", если жильцы домов не будут осуществлять оплату в "интересах России", – указывается в сообщении.
Отмечается, что такие встречи результата не принесли – большинство расчетов происходит в гривнах, особенно это касается частного сектора.
Херсонская ОГА сообщала 24 июля, что во временно захваченном россиянами Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации, для которой нужно получить российский паспорт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных боевиками территории; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
25 мая 2022 года Путин расширил действие упрощенного порядка выдачи российских паспортов на Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас частично оккупированы российскими захватчиками. Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот.
В МИД Украины указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В Евросоюзе заявили, что не признают раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях.
11 июля Путин упростил получение российского гражданства всем украинцам.