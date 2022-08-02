Паспорта РФ на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей получил 1% взрослого населения – Центр национального сопротивления

Пока что "красную макулатуру" получили около 10 тыс. жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей, отметили в ЦНС Фото: depositphotos.com

Об этом 1 августа сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Несмотря на то, что продолжается активная выдача 10 тыс. руб. в обмен на получение паспорта оккупанта, пока что красную макулатуру получили около 10 тыс. жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей, то есть около 1% взрослого населения", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные прибегают к угрозам для ускорения введения рубля на временно оккупированных территориях.

"На юге россияне активно распространяют свои фейковые квитанции по оплате коммунальных услуг в рублях. Однако большинство местных понимает юридическую ничтожность этих бумажек. Следовательно, россияне прибегают к угрозам. В частности, в Херсоне оккупанты собрали глав ОСМД и пригрозили "профилактическими мерами", если жильцы домов не будут осуществлять оплату в "интересах России", – указывается в сообщении.

Отмечается, что такие встречи результата не принесли – большинство расчетов происходит в гривнах, особенно это касается частного сектора.

Херсонская ОГА сообщала 24 июля, что во временно захваченном россиянами Херсоне оккупационные власти вынуждают предпринимателей пройти так называемую процедуру перерегистрации, для которой нужно получить российский паспорт.

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