Власти готовят введение уголовной ответственности за получение российского паспорта в Украине – Верещук

По ее словам, этот вопрос обсуждался на закрытом межведомственном совещании.
"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – заявила Верещук.
По ее мнению, этот вопрос "не столько юридический, сколько политический".
"Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", – выразила свою позицию министр.
Она сообщила, что работа над законопроектом продолжается, идут дискуссии, "но направление определено".
Верещук заявляла также, что любое получение украинским гражданином, независимо от мотивов, паспорта государства-агрессора "должно рассматриваться как преступление".
Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных боевиками территории; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
25 мая 2022 года Путин расширил действие упрощенного порядка выдачи российских паспортов на Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас частично оккупированы российскими захватчиками. Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот.
В МИД Украины указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В Евросоюзе заявили, что не признают раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях.
11 июля Путин упростил получение российского гражданства всем украинцам.