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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти готовят введение уголовной ответственности за получение российского паспорта в Украине – Верещук

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Верещук заявила, что работа над законопроектом продолжается, "но направление определено"
Верещук заявила, что работа над законопроектом продолжается, "но направление определено"
Фото: Ірина Верещук / Facebook

В Украине готовят законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях. Об этом сообщила 22 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, этот вопрос обсуждался на закрытом межведомственном совещании.

"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – заявила Верещук.

По ее мнению, этот вопрос "не столько юридический, сколько политический". 

"Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", – выразила свою позицию министр.

Она сообщила, что работа над законопроектом продолжается, идут дискуссии, "но направление определено".

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/pfbid02MasMoWMKFEEnccmXnCSdENUXBrCw5Bqa7CDqQiENjVYM5sZcy4pVBXFqr6Rq5c8Ml

Верещук заявляла также, что любое получение украинским гражданином, независимо от мотивов, паспорта государства-агрессора "должно рассматриваться как преступление".

Контекст:

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных боевиками территории; в июле – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.

25 мая 2022 года Путин расширил действие упрощенного порядка выдачи российских паспортов на Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас частично оккупированы российскими захватчиками. Кроме того, в мае Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот.

В МИД Украины указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". В Евросоюзе заявили, что не признают раздачу российских паспортов на оккупированных украинских территориях. 

11 июля Путин упростил получение российского гражданства всем украинцам. 

Теги: оккупация, паспорт, гражданство, Ирина Верещук, законопроект, война России против Украины
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