Власти готовят введение уголовной ответственности за получение российского паспорта в Украине – Верещук

Верещук заявила, что работа над законопроектом продолжается, "но направление определено" Фото: Ірина Верещук / Facebook

По ее словам, этот вопрос обсуждался на закрытом межведомственном совещании.

"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – заявила Верещук.

По ее мнению, этот вопрос "не столько юридический, сколько политический".

"Можно долго и сложно дискутировать по теме юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не забывайте: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей", – выразила свою позицию министр.

Она сообщила, что работа над законопроектом продолжается, идут дискуссии, "но направление определено".

Верещук заявляла также, что любое получение украинским гражданином, независимо от мотивов, паспорта государства-агрессора "должно рассматриваться как преступление".