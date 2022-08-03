Оккупанты действуют так, будто решили похоронить всю свою "десантуру" под Херсоном – стратком ВСУ

Готовя наступление, как ожидается, на криворожском и николаевском направлениях, россияне начали накопление значительного количества складов горючего, боеприпасов и средств материально-технического обеспечения, заметили в ВСУ.
Основная часть российских складов при этом расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области либо на правом берегу – но максимально близко к реке.
"Разумеется, это делается с целью максимально обезопасить их от ударов М142 [HIMARS]. Хотя как тут обезопасишь, если до позиций ВСУ 30–40 км?" – говорится в сообщении.
Таким образом российские оккупационные войска (РОВ), формируя на правом берегу Днепра полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере человеческим ресурсом, а вот техникой и сопутствующими расходными элементами – вряд ли, делают вывод в страткоме ВСУ.
Недостаточно даже имеющегося количества складов, а после того, как начнут "раздаваться хлопки", ситуация у россиян ухудшится, прогнозируют украинские военные. В страткоме ВСУ не понимают, как захватчики планируют эффективно осуществлять обеспечение своих передовых подразделений на правом берегу.
"Создается впечатление, что командование РОВ поставило своей целью в 2022 году в Украине окончательно уничтожить всю российскую "десантуру". И братской могилой для них станет правый берег Херсонской области", – подытожили в страткоме ВСУ.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 батальонно-тактическим группам (БТГ), которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ, которые эксперт назвал "десантной окрошкой".
Это, по мнению Арестовича, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока что ожидается "лихая и славная драка". 1 августа Арестович говорил уже о 30 БТГ оккупантов, сконцентрированных на юге Украины.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.
По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении собрано 90% десантно-штурмовых войск РФ.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
По состоянию на 2 августа в Херсонской области ВСУ освободили уже 53 населенных пункта.