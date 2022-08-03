Оккупанты действуют так, будто решили похоронить всю свою "десантуру" под Херсоном – стратком ВСУ

Количество живой силы оккупанты на юге Украины увеличили, но из-за ударов по складам у них будут проблемы с боеприпасами, прогнозируют в ВСУ Фото: EPA

Готовя наступление, как ожидается, на криворожском и николаевском направлениях, россияне начали накопление значительного количества складов горючего, боеприпасов и средств материально-технического обеспечения, заметили в ВСУ.

Основная часть российских складов при этом расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области либо на правом берегу – но максимально близко к реке.

"Разумеется, это делается с целью максимально обезопасить их от ударов М142 [HIMARS]. Хотя как тут обезопасишь, если до позиций ВСУ 30–40 км?" – говорится в сообщении.

Таким образом российские оккупационные войска (РОВ), формируя на правом берегу Днепра полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере человеческим ресурсом, а вот техникой и сопутствующими расходными элементами – вряд ли, делают вывод в страткоме ВСУ.

Недостаточно даже имеющегося количества складов, а после того, как начнут "раздаваться хлопки", ситуация у россиян ухудшится, прогнозируют украинские военные. В страткоме ВСУ не понимают, как захватчики планируют эффективно осуществлять обеспечение своих передовых подразделений на правом берегу.

"Создается впечатление, что командование РОВ поставило своей целью в 2022 году в Украине окончательно уничтожить всю российскую "десантуру". И братской могилой для них станет правый берег Херсонской области", – подытожили в страткоме ВСУ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 батальонно-тактическим группам (БТГ), которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ, которые эксперт назвал "десантной окрошкой".

Это, по мнению Арестовича, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока что ожидается "лихая и славная драка". 1 августа Арестович говорил уже о 30 БТГ оккупантов, сконцентрированных на юге Украины.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.

По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении собрано 90% десантно-штурмовых войск РФ.