Вместо разрушенного ВСУ Антоновского моста оккупанты начали перевозить технику по паромной переправе – снимки спутника

Спутник впервые зафиксировал новую переправу 1 августа, она находится в районе поселка Приднепровское Херсонской области возле разрушенного железнодорожного моста. Planet Labs снял на переправе шесть единиц техники и еще четыре на берегу.

"Схемы" отмечают, что это уже вторая переправа, построенная оккупантами после повреждения украинской армией Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов. О возведении первой сообщали российские СМИ, уточняя, что по ней проезжает гражданское население.

Planet Labs также зафиксировал ее работу.

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

О первых повреждениях моста стало известно 19 июля. Оккупанты тогда решили ограничить по нему движение.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

В ночь на 27 июля украинские военные ночью нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский считает, что быстро оккупанты его не смогут восстановить.