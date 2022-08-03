РФ планирует контрнаступление с целью выхода на админграницу Херсонской области – ОК "Юг"

По данным командования, оккупанты на юге продолжают вести боевые действия по занятому рубежу обороны.

"Враг создает ударную группировку на криворожском направлении, имеет цель не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонской области", – говорится в сообщении ОК, опубликованном в Facebook.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.