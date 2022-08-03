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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ планирует контрнаступление с целью выхода на админграницу Херсонской области – ОК "Юг"

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Украинские военные освободили в Херсонской области 53 населенных пункта. По данным ОК "Юг", там армия РФ преследует цель не допустить прорыва ВСУ
Украинские военные освободили в Херсонской области 53 населенных пункта. По данным ОК "Юг", там армия РФ преследует цель не допустить прорыва ВСУ
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Российские оккупационные войска планируют контрнаступление в Херсонской области. Об этом проинформировало оперативное командование "Юг" 3 августа.

По данным командования, оккупанты на юге продолжают вести боевые действия по занятому рубежу обороны. 

"Враг создает ударную группировку на криворожском направлении, имеет цель не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонской области", – говорится в сообщении ОК, опубликованном в Facebook.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/757919755456089/

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля. В регионе освободили от оккупантов 53 населенных пункта, говорил врио главы областной военной администрации Дмитрий Бутрий 2 августа.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, контрнаступление
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