Невзлин: Для меня война закончится украинским флагом в Cевастопольской бухте

"Для меня война закончится украинским флагом в Севастопольской бухте", – сказал он в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, когда и как завершится война.
Невзлин отметил, что многие считают нереальным украинский флаг в оккупированном Севастополе, но он уверен, что Украину невозможно захватить.
"Когда 84% населения страны не готовы, чтобы война остановилась за счет торговли территориями, это говорит о духе населения, в котором президент, руководство должны лидировать. Они должны быть уверены в том, что они победят в войне и что Крым будет взят и территория будет полностью восстановлена", – добавил бизнесмен.
Он считает, что перелом в войне произойдет осенью и после деоккупации Херсонской области захваченный Россией Крым "будет отрезан" от этого региона.
"И это важная история. Я надеюсь и почти уверен, что у Америки и других стран нет другого выхода, как дать то оружие, которое будет добивать до российской территории. В данном случае я все-таки имею в виду в первую очередь Крым. И корабли-крейсеры в бухте Севастополя должны быть уничтожены. Я имею в виду основные. Там три их, по-моему, крупных типа ушедшей от нас "Москвы". Как сегодня оказалось, еще и с сыном контр-адмирала – капитаном-лейтенантом неким. Правда, жертв не было. Вот, но вот еще один пропал без вести. И я абсолютно уверен, что в нужный момент будет вооружение, которое достанет не только до кораблей, но достанет и до Крымского моста – и он будет разрушен. И тогда в Крыму совершенно изменится ситуация", – добавил он.
Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полный текст интервью
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.
Вопрос принадлежности Крыма был одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны, но переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны не было конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В интервью, вышедшем 24 мая, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинские войска должны зайти в Крым до конца этого года.