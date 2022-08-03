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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Для меня война закончится украинским флагом в Cевастопольской бухте

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Невзлин говорит, что в Крыму "совершенно изменится ситуация", когда будет разрушен Крымский мост
Невзлин говорит, что в Крыму "совершенно изменится ситуация", когда будет разрушен Крымский мост
Скриншот: DW на русском / YouTube

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин считает, что Украина победит в войне, которую против нее развязала Россия.

"Для меня война закончится украинским флагом в Севастопольской бухте", – сказал он в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, когда и как завершится война. 

Невзлин отметил, что многие считают нереальным украинский флаг в оккупированном Севастополе, но он уверен, что Украину невозможно захватить. 

"Когда 84% населения страны не готовы, чтобы война остановилась за счет торговли территориями, это говорит о духе населения, в котором президент, руководство должны лидировать. Они должны быть уверены в том, что они победят в войне и что Крым будет взят и территория будет полностью восстановлена", – добавил бизнесмен. 

Он считает, что перелом в войне произойдет осенью и после деоккупации Херсонской области захваченный Россией Крым "будет отрезан" от этого региона. 

"И это важная история. Я надеюсь и почти уверен, что у Америки и других стран нет другого выхода, как дать то оружие, которое будет добивать до российской территории. В данном случае я все-таки имею в виду в первую очередь Крым. И корабли-крейсеры в бухте Севастополя должны быть уничтожены. Я имею в виду основные. Там три их, по-моему, крупных типа ушедшей от нас "Москвы"Как сегодня оказалось, еще и с сыном контр-адмирала – капитаном-лейтенантом неким. Правда, жертв не было. Вот, но вот еще один пропал без вести. И я абсолютно уверен, что в нужный момент будет вооружение, которое достанет не только до кораблей, но достанет и до Крымского моста – и он будет разрушен. И тогда в Крыму совершенно изменится ситуация", – добавил он. 

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.

Вопрос принадлежности Крыма был одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны, но переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны не было конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В интервью, вышедшем 24 мая, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинские войска должны зайти в Крым до конца этого года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, Севастополь, Херсонская область, корабль, флаг, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, деоккупация
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