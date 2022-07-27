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ВОЙНА В УКРАИНЕ

84% украинцев против любых территориальных уступок России в обмен на мир – опрос

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Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок
Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок
Фото: depositphotos.com

84% украинцев выступают против территориальных уступок в обмен на прекращение полномасштабного вторжения России и считают такое решение недопустимым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 27 июля.

Только 10% опрошенных полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. 6% не определились с ответом.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей востока, который страдает от интенсивных боев, 77% против уступок (готовы на уступки лишь 16%), а среди жителей юга – 82% против уступок (готовы лишь 10%).

Социологи обращают внимание, что в период с мая по июль на востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок (в других регионах существенных изменений не было).

Среди респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которая затем была оккупирована, и выехавших на территорию, подконтрольную правительству Украины, лишь 17% выступают за территориальные уступки. 82% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Среди украиноязычных украинцев против уступок выступают 88% (поддерживают 8%), среди русскоязычных украинцев 76% против (поддерживают 14%). Среди этнических русскоязычных россиян также большинство – 68% – выступают против любых уступок (поддерживают 19%).

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 6–20 июля 2022 года среди 2000 респондентов – граждан Украины, которые на момент опроса жили на территории Украины. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 2 июня, что под контролем оккупантов находится около 20% территории Украины – около 125 тыс. км².

В Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.

Украинские власти категорически откидывают любые территориальные уступки России. В частности, об этом в начале июля говорил Зеленский: "Это наша земля. Мы всегда это говорим и собираемся это доказать".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, соцопрос, война России против Украины
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