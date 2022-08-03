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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Злая энергия от молитв за упокой души на Гитлере сыграла, и на Сталине сыграла, и на Путине сыграет рано или поздно

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Мозг Путина (на фото) разлагается, говорит Невзлин
Мозг Путина (на фото) разлагается, говорит Невзлин
Фото: ЕРА

Тело, мозг и психика президента России Владимира Путина разлагаются, считает российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Путин находится в психологически, психически очень плохой ситуации. Не надо быть большим специалистом, чтобы оценить, как быстро идут даже внешние изменения, как этот человек переживает, психует, насколько он зажат, не уверен в себе. И, без сомнения, психика его, мозг его разлагаются, разлагается и тело. И этот процесс будет только ускоряться по мере того, как он будет проигрывать в войне с Украиной", – сказал Невзлин в ответ на вопрос, каким будет конец Путина и когда это может произойти. 

За физическую смерть главы Кремля "наверное, отвечает Господь Бог", отметил бизнесмен. 

"Ну мы же надеемся, что он [Бог] есть. Но то количество злой энергии, которую он получает, то количество молитв за упокой его души, раба божьего Владимира, которые звучат во всем мире... Та ужасная энергия – она, я надеюсь, и на [лидере нацистской Германии Адольфе] Гитлере сыграла, и на [советском диктаторе Иосифе] Сталине сыграла, и на нем сыграет рано или поздно. И я желаю ему тихо и спокойно отойти в мир иной и оставить Украину и нас всех в покое. Но это непредсказуемо. Естественно, возможно, Америка, Запад примут решение его устранить. Но это за пределами моей компетенции. Это гадание", – продолжил он. 

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

О том, что Путин находится не в лучшем физическом и психическом состоянии, заявлял 1 августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий со ссылкой на украинских агентов в Москве. По информации ГУР, некоторые из представителей ближайшего окружения Путина паникуют по поводу его здоровья, а также тех решений, которые он сейчас принимает.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, смерть, здоровье, Адольф Гитлер, мозг, Леонид Невзлин, психология
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