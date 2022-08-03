ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шредер после встречи с Путиным заявил, что тот настроен на переговоры с Украиной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бывший канцлер намерен и дальше продолжать коммуникацию с РФ
Бывший канцлер намерен и дальше продолжать коммуникацию с РФ
Фото: ЕРА

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью телеканалу n-tv, опубликованном 3 августа, заявил, что Путин хотел бы переговоров с Украиной и Западом.

Шредер подтвердил, что встречался с Путиным в конце июля во время поездки в Москву и обсуждал вопросы прекращения войны в Украине.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, когда обсуждались поставки зерна. Первым успехом является это соглашение, возможно, его можно постепенно расширить до прекращения огня", – сказал он.

По его словам, правительства Германии и Франции несут особую ответственность за события в Украине, но, по его мнению, они недостаточно активны в вопросе достижения мира. Поэтому он будет и дальше продолжать коммуникацию с РФ, не отнимая полномочий у официальных лиц.

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".

Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

5 июля экс-канцлера Германии случайно встретил в Москве корреспондент n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.

Позже его жена Со Ен Ким-Шредер сообщила 26 июля немецкому изданию Der Spiegel, что бывший канцлер находится в Москве на переговорах.

Теги: Владимир Путин, Германия, Франция, Москва, переговоры, Герхард Шредер, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Боже, не смешите мои седые волосы". 48-летняя Мозговая по запросу подписчиков показала, как выглядит без фотошопа
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича
Супергерой, д'Артаньян, конкурент Винника, "две-три недели". Подборка мемов про Арестовича G
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  David Axelrod посвятил новую песню украинским защитникам. Видео
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
  Увеличивший мышцы с помощью инъекций бразильский TikTok-блогер скончался в день своего 55-летия
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Валера, хочу арбуз!" Мозговая поделилась мемом о Залужном. Фото
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
49-летняя Клум снялась в леопардовом бикини
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его семейных снимков
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"Доброго вечора, ми з України!" Известный грузинский художник изобразил встречу Залужного с лежащим в темной комнате Путиным и указал время
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
"У меня были планы возвращаться". Tayanna рассказала, чем занимается на Бали и когда планирует вернуться в Украину
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
Вайкуле поддержала Украину на концерте в Латвии и отказалась от выступлений в РФ
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
  "У меня есть свой автомат – шестиструнный". Бабкин рассказал, почему не записался в тероборону
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (219242)
2
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом (198010)
3
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (182906)
4
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (142567)
5
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (131146)
6
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (128526)
7
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (104096)
8
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (54763)
 
 
 
 