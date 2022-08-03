Шредер после встречи с Путиным заявил, что тот настроен на переговоры с Украиной

Шредер подтвердил, что встречался с Путиным в конце июля во время поездки в Москву и обсуждал вопросы прекращения войны в Украине.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, когда обсуждались поставки зерна. Первым успехом является это соглашение, возможно, его можно постепенно расширить до прекращения огня", – сказал он.

По его словам, правительства Германии и Франции несут особую ответственность за события в Украине, но, по его мнению, они недостаточно активны в вопросе достижения мира. Поэтому он будет и дальше продолжать коммуникацию с РФ, не отнимая полномочий у официальных лиц.