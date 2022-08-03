Шредер после встречи с Путиным заявил, что тот настроен на переговоры с Украиной

Шредер подтвердил, что встречался с Путиным в конце июля во время поездки в Москву и обсуждал вопросы прекращения войны в Украине.
"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, когда обсуждались поставки зерна. Первым успехом является это соглашение, возможно, его можно постепенно расширить до прекращения огня", – сказал он.
По его словам, правительства Германии и Франции несут особую ответственность за события в Украине, но, по его мнению, они недостаточно активны в вопросе достижения мира. Поэтому он будет и дальше продолжать коммуникацию с РФ, не отнимая полномочий у официальных лиц.
Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".
В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".
Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".
5 июля экс-канцлера Германии случайно встретил в Москве корреспондент n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.
Позже его жена Со Ен Ким-Шредер сообщила 26 июля немецкому изданию Der Spiegel, что бывший канцлер находится в Москве на переговорах.