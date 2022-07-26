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Жена Шредера сообщила, что тот в Москве на переговорах. Сам Шредер утверждал, что проводит там отпуск

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Жена Шредера опровергла его слова, что он в "отпуске"
Жена Шредера опровергла его слова, что он в "отпуске"
Фото: EPA

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве на переговорах, сообщила 26 июля немецкому изданию Der Spiegel жена бывшего политика Со Ен Ким-Шредер.

По ее словам, Шредер "не в отпуске", он ведет в Москве переговоры "об энергетической политике".

По данным немецкого издания, экс-канцлер прибыл в Москву 24 июля через Азербайджан, обратно выедет 26 июля.

Собеседники Der Spiegel говорят, что переговоры, в которых намерен принимать участие Шредер, касаются поставок газа по газопроводу "Северный поток".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил сегодня журналистам, что "контакт" Путина и Шредера в Москве не исключается, "встречи как таковой нет", сообщила "Немецкая волна".

25 июля экс-канцлера Германии случайно встретил в Москве корреспондент немецкого канала n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.

Контекст:

Шредера неоднократно критиковали в Германии за связи с Россией, он является членом Социал-демократической партии ФРГ.

Представитель этой партии, министр социальных вопросов Хубертус Хайль, который, как пишет Der Spiegel, вчера приезжал в Украину, в комментарии n-tv заявил, что "давно не понимает такого поведения [Шредера], особенно в наше время". Действия Шредера не имеют отношения к политике правительства и самой партии, подчеркнул он.

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти". Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

В июне тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник отмечал, что от Шредера в ФРГ "отмежевались все". "Сейчас у него не осталось союзников, поэтому даже угроза введения санкций заставила его самого отказаться от этих последних должностей в "Газпроме". Господин Шредер – лакмусовая бумажка того, насколько тяжело Германия готова прощаться со своим российским газовым и нефтяным, энергетическим лоббистским прошлым. Он самоисключился из этого политического трека. Он не появляется в СМИ. Но и дальше остается при убеждении: все, что он делал, было правильным. Якобы его контакты с Путиным были в интересах Германии и позволили немецкой экономике стать столь крепкой", – говорил дипломат.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, энергетика, Москва, Дмитрий Песков, Азербайджан, переговоры, Герхард Шредер, газопровод, Северный поток, журналисты, жена
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