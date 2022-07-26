Жена Шредера сообщила, что тот в Москве на переговорах. Сам Шредер утверждал, что проводит там отпуск

По ее словам, Шредер "не в отпуске", он ведет в Москве переговоры "об энергетической политике".

По данным немецкого издания, экс-канцлер прибыл в Москву 24 июля через Азербайджан, обратно выедет 26 июля.

Собеседники Der Spiegel говорят, что переговоры, в которых намерен принимать участие Шредер, касаются поставок газа по газопроводу "Северный поток".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил сегодня журналистам, что "контакт" Путина и Шредера в Москве не исключается, "встречи как таковой нет", сообщила "Немецкая волна".

25 июля экс-канцлера Германии случайно встретил в Москве корреспондент немецкого канала n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.